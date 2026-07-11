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Политик Додик: Европа не может отказаться от российских энергоресурсов

Политик Додик: Европа не может отказаться от российских энергоресурсов

Европа не может отказаться от энергоресурсов России. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

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