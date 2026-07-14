Корабли ВМС НОАК и ВМФ России вышли на совместное патрулирование

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-морского флота (ВМФ) России после завершившихся учений «Морское взаимодействие — 2026» вышли на совместное патрулирование.
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