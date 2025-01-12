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Мировое обозрение

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Учёные создали вакцину от ожирения, которая позволит есть всё, что захотите

Учёные создали вакцину от ожирения, которая позволит есть всё, что захотите

Представьте себе, что можно есть все, что вам нравится, без страха потерять пресс. Это может совсем скоро стать реальностью — ученые разработали вакцину, которая предотвращает накопление жира в организме, защищая организм от ожирения.

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