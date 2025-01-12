Учёные создали вакцину от ожирения, которая позволит есть всё, что захотите

Представьте себе, что можно есть все, что вам нравится, без страха потерять пресс. Это может совсем скоро стать реальностью — ученые разработали вакцину, которая предотвращает накопление жира в организме, защищая организм от ожирения.
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