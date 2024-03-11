Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Столица обязуется закупить около 13,7 млн тонн продукции в течение 10 лет Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о подписании первого в стране межрегионального офсетного контракта между столицей и Республикой Карелия.
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