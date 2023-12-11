Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы

Запрос Джека Смита, спецпрокурора Соединенных Штатов, в Верховный суд с вопросом о том, имеет ли бывший президент США Дональд Трамп иммунитет от юридического преследования, представляет из себя попытку вмешаться в выборы президента США 2024 года.
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