Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы

Запрос Джека Смита, спецпрокурора Соединенных Штатов, в Верховный суд с вопросом о том, имеет ли бывший президент США Дональд Трамп иммунитет от юридического преследования, представляет из себя попытку вмешаться в выборы президента США 2024 года.