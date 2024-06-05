В Архангельске ликвидировали пожар в нежилом деревянном доме

Вчера в 16:46 на центральный пункт пожарной связи ГУ МЧС России по Архангельской области поступило сообщение о возгорании в нежилом двухэтажном деревянном здании, расположенном по адресу проспект Обводный, 15/5.
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