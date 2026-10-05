В Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся

В Новосибирске 26-летний водитель Daewoo Matiz сбил 30-летнего пешехода возле дома №71, затем столкнулся с Lexus RX350 и скрылся, но был задержан полицией у дома №50 на улице Советской.
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