Россияне узнали о новых трендах на рынке труда

Сейчас работодатели обращают внимание на наличие кросс-подхода у соискателя Трансформация рынков, которая происходит из-за активного внедрения новых технологий в бизнес-процессы, закономерно меняет как профессии, так и требования к специалистам, рассказала РИАМО директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.