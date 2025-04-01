Россияне узнали о новых трендах на рынке труда

Сейчас работодатели обращают внимание на наличие кросс-подхода у соискателя Трансформация рынков, которая происходит из-за активного внедрения новых технологий в бизнес-процессы, закономерно меняет как профессии, так и требования к специалистам, рассказала РИАМО директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.
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