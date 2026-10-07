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Испания укрепилась фаворитом Лиги наций у букмекеров – коэффициент обвалился с 5.00 до 3.00

Испания укрепилась в статусе фаворита Лиги наций у букмекеров. Команда Луиса де ла Фуенте лидирует в группе 3 Лиги А, выиграв 4 из 4 матчей – против Англии (3:2), Чехии (3:1) и дважды против Хорватии (4:1, 2:1).

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