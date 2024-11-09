«Крыма больше нет»: возвращение полуострова Украине нереалистично, — новый советник Трампа

«Крыма больше нет»: возвращение полуострова Украине нереалистично, — новый советник ТрампаНовая администрация президента США будет сосредоточена только на достижении мира, а не на отвоевании утраченных территорий, заявил Брайан Ланза BBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии