Погиб воспитанник спортшколы «Евпатий Коловрат» Спасска-Рязанского

С ранних лет молодой человек занимался спортом. Он являлся КМС России по смешанному боевому единоборству (ММА), победителем первенства ЦФО России по ММА, членом сборной команды Рязанской области по ММА, победителем первенства Рязанской области по джиу-джитсу.
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