Российская газета

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Налоговые вычеты станет получать намного проще

Налоговые вычеты станет получать намного проще

Так, вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически: то есть без сбора каких-либо документов и без посещения налоговой инспекции.

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