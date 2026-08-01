Авантюра провалилась: Зеленский пытался ввязаться в войну США против Ирана

Попытка Киева выпросить оружие у Трампа через удары по Ирану провалилась, пишет TAC. Опасаясь жесткого ответа Тегерана и ракетных ударов, украинская дипломатия была вынуждена спешно пойти на попятную, а Белый дом категорически отказался сливать воедино два конфликта.
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