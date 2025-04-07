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Царьград

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Франция готова ответить США пошлинами в 25%: заявление министра Аддада

Франция готова ответить США пошлинами в 25%: заявление министра Аддада

Франция намерена ответить США на пошлины, введенные Трампом, поддержав Европейскую комиссию в установлении 25%-го тарифа на американский импорт.

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