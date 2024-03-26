Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. А почему бравший интервью у генпрокурора не задал вопрос о челябинско...Прокуратура верну...
  • лина любимцева
    Не воспринимайте все буквально... Все очень даже темненько...Прокуратура верну...
  • лина любимцева
    И конкретно КОМУ отдадут в управление данные предприятия? СБЕРУ? ..... Опять что-то расплывчатое и не понятное... ВСЕ...Прокуратура верну...

И вновь достаточно громкое задержание: теперь это генерал-полковник Ягодкина, замглавы ФТС России

И вновь достаточно громкое задержание: теперь это генерал-полковник Ягодкина, замглавы ФТС России

В рамках расследования дела о коррупции задержана Елена Ягодкина, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Я хоть по образованию не юрист,а историк, до пенсии в милиции работал, в основном - следователем, в общем - эту &quot;кухню&quot; знаю! Всегда считал, что лучший адвокат - это следователь. Судя по приведённым в статье данным, она &quot;играла&quot; на &quot;вилке&quot; процентов таможенных сборов. Но &quot;вилка&quot; же установлена ЗАКОНОДАТЕЛЬНО - получается за пределы правового поля она не выходила! Учитывая её должность и звание - адвокатов (и не одного) она наймёт САМЫХ КРУТЫХ !!! Да они дело не просто развалят - РАЗНЕСУТ !!! Я так понимаю - дело возбудили, чтобы &quot;пар спустить&quot; у РАЗЪЯРЁННОГО недавним терактом населения - но её же ОТПУСКАТЬ ПРИДЁТСЯ !!!
Ответить
7 час.
лина любимцева
Таможенники уже давно нарушают все, что только возможно нарушить. Я помню, как Путин, еще в кажется в 2008, или 07 году был во Владивостоке и там выступал по местному телевидению в отношении контрабанды.  Говорил (почти дословно): &quot;Ничего не понимаю!!  Сажаю их, сажаю (таможенников), но снова и снова вылезает  контрабанда,  ничего  уже не боятся!!&quot;... Ну сейчас взялся за ГОЛОВУ ОТ РЫБЫ, откуда и прет вся гниль...  Ягодкина - ЗАЖРАЛАСЬ?  Может и будет какой толк? И доведут дело до конца,  и не будет &quot;как всегда&quot; - недоделать и бросить?... Надеюсь, что доделают...
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Главное, об этих вонючих конюшнях властям было известно уже очень и очень давно... Почему-то терпели...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх