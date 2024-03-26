В рамках расследования дела о коррупции задержана Елена Ягодкина, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС).
И вновь достаточно громкое задержание: теперь это генерал-полковник Ягодкина, замглавы ФТС России
Комментарии
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Алексей Горшков
Я хоть по образованию не юрист,а историк, до пенсии в милиции работал, в основном - следователем, в общем - эту "кухню" знаю! Всегда считал, что лучший адвокат - это следователь. Судя по приведённым в статье данным, она "играла" на "вилке" процентов таможенных сборов. Но "вилка" же установлена ЗАКОНОДАТЕЛЬНО - получается за пределы правового поля она не выходила! Учитывая её должность и звание - адвокатов (и не одного) она наймёт САМЫХ КРУТЫХ !!! Да они дело не просто развалят - РАЗНЕСУТ !!! Я так понимаю - дело возбудили, чтобы "пар спустить" у РАЗЪЯРЁННОГО недавним терактом населения - но её же ОТПУСКАТЬ ПРИДЁТСЯ !!!
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7 час.
лина любимцева
Таможенники уже давно нарушают все, что только возможно нарушить. Я помню, как Путин, еще в кажется в 2008, или 07 году был во Владивостоке и там выступал по местному телевидению в отношении контрабанды. Говорил (почти дословно): "Ничего не понимаю!! Сажаю их, сажаю (таможенников), но снова и снова вылезает контрабанда, ничего уже не боятся!!"... Ну сейчас взялся за ГОЛОВУ ОТ РЫБЫ, откуда и прет вся гниль... Ягодкина - ЗАЖРАЛАСЬ? Может и будет какой толк? И доведут дело до конца, и не будет "как всегда" - недоделать и бросить?... Надеюсь, что доделают...
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3 час.
лл
лина любимцева
Главное, об этих вонючих конюшнях властям было известно уже очень и очень давно... Почему-то терпели...
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3 час.
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