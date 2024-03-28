Жить будут в гробу: какая судьба ждет осужденных за теракт в «Крокус сити холле»?

Elena Compton В одиночках их бить будет некому - может все же туда где есть народ?)))))но на всю жизнь …

лл лина любимцева К данным террористам вообще следует применить смертную казнь... НО!! Сейчас сразу начнутся визги о том, что "на момент совершения преступления в России действовал мораторий на смертную казнь", а значит применить смертную казнь к этим террористам НЕЛЬЗЯ!! ... А как же тогда быть о "неотвратимости наказания без срока давности"?.... ХВАТИТ СОХРАНЯТЬ ЭТИХ МАНЬЯКОВ!!