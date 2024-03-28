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Жить будут в гробу: какая судьба ждет осужденных за теракт в «Крокус сити холле»?

Жить будут в гробу: какая судьба ждет осужденных за теракт в «Крокус сити холле»?

"До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать" - заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

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Комментарии
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Elena Compton
В одиночках их бить будет некому - может все же туда где есть народ?)))))но на всю жизнь …
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19 час.
лл
лина любимцева
К данным террористам вообще следует применить смертную казнь... НО!! Сейчас сразу начнутся  визги о том, что &quot;на момент совершения преступления в России  действовал мораторий на смертную казнь&quot;, а значит применить смертную казнь к этим террористам НЕЛЬЗЯ!!  ... А как же тогда быть  о &quot;неотвратимости наказания  без срока давности&quot;?....  ХВАТИТ СОХРАНЯТЬ ЭТИХ МАНЬЯКОВ!!
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17 час.
Сергей Бессонов
&quot;Жить будут в гробу: какая судьба ждет осужденных за теракт в «Крокус сити холле»?&quot;      Салман Радуев, бывший командующий ВС Ичкерии, на совести которого наверно тысячи и тысячи жертв и среди наших солдат и гражданских лиц, дал на суде последнее, примерно такое интервью: - &quot;Я буду самым покладистым заключённым, буду сидеть на хлебе и воде, но я доживу до дня освобождения&quot;. Человек предполагает, а бог располагает, через несколько лет он внезапно умер в камере и его закопали без вскрытия. Считаю правильной экономию бюджетных средств в ликвидации должности патологоанатома в зоне для &quot;пожизненников&quot;.
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11 час.

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