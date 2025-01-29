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Аферисты стали отправлять в доставку сухой лед вместо дорогих товаров

Логисты столкнулись с аферой с использованием сухого льда, сообщили "Известиям" участники рынка. Например, клиент под видом дорогостоящего товара передал в доставку коробки с сухим льдом внутри, так как он имеет большую массу, поэтому подозрений у организации не возникло.

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