Аферисты стали отправлять в доставку сухой лед вместо дорогих товаров

Логисты столкнулись с аферой с использованием сухого льда, сообщили "Известиям" участники рынка. Например, клиент под видом дорогостоящего товара передал в доставку коробки с сухим льдом внутри, так как он имеет большую массу, поэтому подозрений у организации не возникло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии