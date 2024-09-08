Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

СЗ Светлана Зуева ДБ! Если б печаталось более крупным шрифтом,то напечала бы......Россия вас и без ядерки похоронит!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪👍

Eduard Долбоебы Америки,вам нечем занятся,сидите "подозреваете"? Мы подозреваем,что вы фальшивая нация мигрантов-оккупантов,ваши деньги фальшивые,ваща власть преступная.Лично вы дебил из даун тауна!