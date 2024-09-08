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Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

Соединенные Штаты подозревали Россию в намерении применить ядерное оружие, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
ДБ! Если б печаталось более крупным шрифтом,то напечала бы......Россия вас и без ядерки похоронит!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪👍
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15 час.
Eduard
Долбоебы Америки,вам нечем занятся,сидите &quot;подозреваете&quot;? Мы подозреваем,что вы фальшивая нация мигрантов-оккупантов,ваши деньги фальшивые,ваща власть преступная.Лично вы дебил из даун тауна!
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12 час.
Eduard
Сидят и пасть открывают словно нам интересно мнение дураков с другого континента!
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12 час.

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