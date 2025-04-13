Страстная седмица в 2025 году: что можно есть и чего нельзя делать, значение дней Ирэн ОрлонскаяСедьмая неделя Великого поста, называемая Страстной неделей, предшествует одному из самых значимых праздников в христианском календаре.
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