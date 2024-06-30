Нет, это не фантастика и не блокбастер. Всё так и есть. Два американских космонавта - Сунита Уильямс и Барри Уилмор - застряли в космосе.
В космосе застряли два космонавта из США. И выручать их, похоже, придётся нам
Комментарии
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Николай Егоров
Против наших америкосы шлют -ракеты,что бы убивать наших. а зачем нам спасать америкосов .Сколько пострадало народу в СЕВАСТОПОЛЕ,,? вы не власть ,вы враги народа .
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12 час.
Gaiver
Что, опять за деньги, роскосмос будет спасать? Деньги не пахнут?
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7 час.
тимур чагалидзе
Интересно, в роскосмосе есть патриоты или, только для галочки?
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6 час.
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