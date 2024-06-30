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  • Вадим Скоробогатов
    Акелла всё чаще промахивается...И бежит от встречнастоящих..боевых...ССЫТ Акелла....Не тот уже...США ещё могут уби...
  • Андрей
    всю семейку на хохляндию или опять только извинения?Федор с розовыми ...
  • тимур чагалидзе
    Интересно, в роскосмосе есть патриоты или, только для галочки?В космосе застрял...

В космосе застряли два космонавта из США. И выручать их, похоже, придётся нам

В космосе застряли два космонавта из США. И выручать их, похоже, придётся нам

Нет, это не фантастика и не блокбастер. Всё так и есть. Два американских космонавта - Сунита Уильямс и Барри Уилмор - застряли в космосе.

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Комментарии
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Николай Егоров
Против наших  америкосы шлют -ракеты,что бы убивать наших. а зачем нам спасать америкосов .Сколько  пострадало народу в СЕВАСТОПОЛЕ,,? вы не власть ,вы враги народа .
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12 час.
Gaiver
Что, опять за деньги, роскосмос будет спасать? Деньги не пахнут?
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7 час.
тимур чагалидзе
Интересно, в роскосмосе есть патриоты или, только для галочки?
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6 час.

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