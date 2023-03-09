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Взрыв в читинской пятиэтажке произошел через несколько минут после первичного пуска газа

Взрыв в читинской пятиэтажке произошел через несколько минут после первичного пуска газа

Стали известны подробности взрыва в одном из жилых домов в Забайкальском крае. ЧП в Чите произошло через несколько минут после первичного пуска газа в здание, сообщил Zvezdanews заместитель генерального директора «Читаоблгаз» Станислав Волынкин.

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