Взрыв в читинской пятиэтажке произошел через несколько минут после первичного пуска газа

Стали известны подробности взрыва в одном из жилых домов в Забайкальском крае. ЧП в Чите произошло через несколько минут после первичного пуска газа в здание, сообщил Zvezdanews заместитель генерального директора «Читаоблгаз» Станислав Волынкин.
Стали известны подробности взрыва в одном из жилых домов в Забайкальском крае. ЧП в Чите произошло через несколько минут после первичного пуска газа в здание, сообщил Zvezdanews заместитель генерального директора «Читаоблгаз» Станислав Волынкин.
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