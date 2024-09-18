Авария на Бассейной: «БМВ» вылетел на тротуар и пострадали пешеходы

Участники ДТП получили тяжелые и средней тяжести травмы Вчера вечером, 17 сентября, в 22:45 на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мазда» и «БМВ».
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