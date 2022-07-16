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На Украине обеспокоились возможным вводом венгерских войск в Закарпатье

На Украине обеспокоились возможным вводом венгерских войск в Закарпатье

Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил депутат Рады Максим Бужанский, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о готовности страны защитить венгров в украинском Закарпатье силой оружия.

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