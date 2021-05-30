День календаря 31 мая: Всемирный день без табака, День блондинок, День российской адвокатуры

Праздники 31 мая Всемирный день без табака Всемирный день блондинок День российской адвокатуры День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ Весенний выходной в Великобритании Федот Овсяник, Семь дев в народном календаре События 31 мая в 1223-м первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси в 1859-м запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен в 1868-м — День рождения велоспорта в 1891-м началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали в 1935-м принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" в 1942-м в блокадном Ленинграде на стадионе "Динамо" прошел футбольный матч в 2003-м состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты Именины 31 мая Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Федор, Федот, Юлиан, Александра, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия, Семен.
Свежие комментарии