Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США

Фото: static.ren.tv Новости дня за сегодня сообщают о том, что Дональд Трамп, избранный президент США, в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в своем поместье Мар-а-Лаго сделал резкое заявление о возможности превращения Канады в 51-й штат США.