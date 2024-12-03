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Дикий Юг - Природа Юга России

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Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США

Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США

Фото: static.ren.tv Новости дня за сегодня сообщают о том, что Дональд Трамп, избранный президент США, в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в своем поместье Мар-а-Лаго сделал резкое заявление о возможности превращения Канады в 51-й штат США.

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