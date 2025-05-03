«Норвежские ссыкуны»: Губерниев пригрозил скандинавам своим избранием на пост главы ФЛГР

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что норвежские лыжники опасаются его избрания на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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