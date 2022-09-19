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Насколько необходим мужчина в жизни женщины?

Насколько необходим мужчина в жизни женщины?

Дорогие девушки, давайте порассуждаем на тему "одиночество или свобода". Насколько необходим мужчина женщине в повседневной жизни? Женщина - самостоятельное целое или зависимая от мужчины.

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