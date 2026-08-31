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How does Salmonella contaminate everything under the sun? A food safety specialist explains how you can stop its spread

How does Salmonella contaminate everything under the sun? A food safety specialist explains how you can stop its spread

From eggs and jalapenos to dog food, granola and pet turtles -- it seems like you can catch a Salmonella infection from just about anything these days.

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