How does Salmonella contaminate everything under the sun? A food safety specialist explains how you can stop its spread

From eggs and jalapenos to dog food, granola and pet turtles -- it seems like you can catch a Salmonella infection from just about anything these days.
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