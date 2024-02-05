Хоккеист Овечкин об отпуске в Дубае: это того стоило

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал об отпуске, который он провел в Дубае во время перерыва в регулярном чемпионате на Матч звезд, передает сайт команды.
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