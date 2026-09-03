Путин о перспективах мирных переговоров с Украиной на ВЭФ-2026

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), состоявшегося во Владивостоке 3 сентября 2026 года, обсудил перспективы мирных переговоров с Украиной.
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