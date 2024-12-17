Собянин: Метродепо «Южное» будет объединено с действующим депо «Братеево»

Система позволит безопасно распределять поезда Электродепо «Южное», работы по строительству которого ведутся в Москве в настоящий момент, и уже действующее депо «Братеево» будут объединены в многофункциональный комплекс.
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