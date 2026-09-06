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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский о Рашникове: «Солидность чувствуется. Понимаешь, что перед тобой не просто президент клуба, а человек, который управляет огромным комбинатом. Это вызывает уважение»

Нападающий «Металлурга»  Сергей Толчинский высказался о президенте клуба  Викторе Рашникове . – Медали на старте Мемориала Ромазана вам вручал Виктор Рашников, президент « Металлурга ».

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