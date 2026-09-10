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Мировое обозрение

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Песков связал атаки ВСУ на побережье РФ с бессилием Киева на фронте

Песков связал атаки ВСУ на побережье РФ с бессилием Киева на фронте

Атаки украинских сил на черноморское побережье России — это не военная стратегия, а попытка компенсировать провалы на линии соприкосновения.

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