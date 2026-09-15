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Движение «Ансар Аллах» окончательно переросло статус изолированной повстанческой группировки

Движение «Ансар Аллах» окончательно переросло статус изолированной повстанческой группировки

События начала осени 2026 г. в Йемене перевели длительный ближневосточный конфликт на уровень макрорегионального кризиса.

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