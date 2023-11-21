В Карагандинской области намерены в течение 2–3 лет полностью решить вопрос дефицита медиков в сёлах

В сельских районах Карагандинской области по-прежнему не хватает медицинских работников. Кардинально решить этот вопрос в течение 2–3 лет поручил глава региона Ермаганбет Булекпаев, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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