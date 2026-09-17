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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о Максименко: «Он обязан быть переподписан «Спартаком», это вратарь, который приносит результат. С «Факелом» опять сыграл на ноль – это никого не волнует, да?»

Бывший полузащитник « Спартака » Егор Титов считает, что клуб обязан продлить контракт с вратарем Александром Максименко .

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