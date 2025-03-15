Смех сквозь слёзы: Экономика растёт… но только у соседей

Несмотря на то, что ушедший в отставку министр экономики Дмитрий Алайба считает, что он заложил основы экономической стабильности, экспорт молдавских товаров сокращается второй год подряд: в 2024 году падение составило 12,2%, тогда как импорт вырос на 4,5%.