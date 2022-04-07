Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила собрать в мае неофициальную встречу глав МИД НАТО в Берлине

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок в Брюсселе в четверг, 7 апреля, сообщила, что Германия предлагает провести неофициальную встречу глав МИД НАТО в Берлине в мае месяце.
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