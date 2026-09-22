Уникальная диета новичка «Барселоны»: в ней секрет феноменальной скорости Карима Адейеми

Топливо для рекордных спринтов.Скорость — одно из главных орудий Карима Адейеми. Немецкий вингер, летом перебравшийся в «Барселону» по личному приглашению Ханси Флика, уже успел влюбить в себя трибуны «Спотифай Камп Ноу» взрывными рывками и запредельной динамикой на левом фланге атаки.
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