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Уникальная диета новичка «Барселоны»: в ней секрет феноменальной скорости Карима Адейеми

Уникальная диета новичка «Барселоны»: в ней секрет феноменальной скорости Карима Адейеми

Топливо для рекордных спринтов.Скорость — одно из главных орудий Карима Адейеми. Немецкий вингер, летом перебравшийся в «Барселону» по личному приглашению Ханси Флика, уже успел влюбить в себя трибуны «Спотифай Камп Ноу» взрывными рывками и запредельной динамикой на левом фланге атаки.

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