Ветврачи рассказали, чем для собак и кошек опасны укусы комаров

О самых распространенных болезнях, которые передаются домашним питомцам через укусы комаров, рассказали «Питомцам» во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).