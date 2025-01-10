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Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининград и Калининградскую область.Комментарий по поводу переименования Мемориального музея поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды самого западного российского региона Науседа написал в соцсети X.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Шавке Лана команда фас, вот и начал лаять!
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23 час.
Sergiy Che
Он ещё нам Мемель вернуть должен!..
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18 час.

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