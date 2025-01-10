Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининград и Калининградскую область.Комментарий по поводу переименования Мемориального музея поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды самого западного российского региона Науседа написал в соцсети X.