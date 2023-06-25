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Безудержные доходы

Безудержные доходы

Российский банковский сектор, переживший в 2022 году ряд потрясений, вернулся к нормальной работе. Более того, банки приближаются к рекордным результатам 2021 года: суммарная чистая прибыль сектора, по подсчетам аналитиков «Финама», в январе‒апреле 2023 года составила 1,1 трлн рублей и кратно превысила результат всего прошлого года.

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