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Медведи по улицам не ходят, но живут русские бедно: турист из США удивился увиденному в России

Медведи по улицам не ходят, но живут русские бедно: турист из США удивился увиденному в России

Фото: globallookpress.com / Semen Likhodeev Вчера 4,8K прочитали Житель американского Бостона, 30-летний молодой человек по имени Келвин, узнал, что у него есть корни из России, и решил посетить родину своих предков.

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Николай Гулевич
Господи, какая радость-то!
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