Кобылкин: защита интересов недропользователей РФ сохранила сотни тысяч рабочих мест

Правовая защита интересов российских недропользователей обеспечила устойчивость бюджета и сохранение сотен тысяч рабочих мест, отметил глава Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пленарном заседании в ходе отчёта по итогам работы комитета в VIII созыве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии