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Царьград

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Это диверсия! На железнодорожной ветке под Уфой сошли с рельсов 22 грузовых вагона с углём

Это диверсия! На железнодорожной ветке под Уфой сошли с рельсов 22 грузовых вагона с углём

Взрыв под вагоном случился на участке между станциями Дёма и Черниковка. Часть грузового состава опрокинулась.

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