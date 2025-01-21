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Названа причина нехватки пехоты у ВСУ

Названа причина нехватки пехоты у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин связал дефицит пехоты у ВСУ с атакой Курской области Нехватка пехоты у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчасти может быть связана с тем, что интересы Украины сегодня во многом сосредоточены в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.

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