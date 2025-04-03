Экс-министр Стрельцов возглавил новый омский центр беспилотников. Организация была учреждена на днях.
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Экс-министр Стрельцов возглавил новый омский центр беспилотников. Организация была учреждена на днях.