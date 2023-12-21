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Власти Свердловской области экстренно восстанавливают больницу, на которую уралец пожаловался Путину

Власти Свердловской области экстренно восстанавливают больницу, на которую уралец пожаловался Путину

В больнице посёлка Рефтинский делают ремонт. Людям предоставили возможность пройти диспансеризацию и проконсультироваться у эндокринологаБольницу в посёлке Рефтинский Свердловской области начали экстренно приводить в порядок.

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