Власти Свердловской области экстренно восстанавливают больницу, на которую уралец пожаловался Путину

В больнице посёлка Рефтинский делают ремонт. Людям предоставили возможность пройти диспансеризацию и проконсультироваться у эндокринологаБольницу в посёлке Рефтинский Свердловской области начали экстренно приводить в порядок.
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