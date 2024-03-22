Удар по Днепрогэсу

Liudmila Kosteley

Россия бы этого не сделала, скорее всего был заминирован. Для нас -это как бы символ. Я вот думаю, Дрезден полностью уничтожили США, а зачем? Война уже закончилась. На Японию сбросили две Атомные бомбы, то же война закончилась. И всюду как, где США побывает. А вот теперь и у нас. Считай война закончилась и опять! Надо хоть этих тварей отучить уничтожать достояние стран, куда они приносят войны. Не хотите пару бомб сбросить на США? Пусть гниды почувствуют боль народа, куда эти мрази лезут.Украинцев так запугали русскими, что те бояться возвращаться на Родину, оставляют всё этим гнидам, а сами в рабство". А самое СТРАШНОЕ-ВИНЯТ РОССИЮ!Это не мы к ним пришли, а они к нам.Где война идёт? На территории Бывшей Российской Империи.