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Удар по Днепрогэсу

Удар по Днепрогэсу

В результате утренних ракетных ударов поражен Днепрогэс. В результате ударов и пожара начались отключения электроэнергииСегодня утром идет вторая серия ракетных ударов по Украине.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Шёл третий год СВО....
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22 час.
владимир рябченко
т.е. вы умеете делать турбины??? или дальше борща ни-ни...
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14 час.
Liudmila Kosteley
Россия бы этого не сделала, скорее всего был заминирован. Для нас -это как бы символ. Я вот думаю, Дрезден полностью уничтожили США, а зачем? Война уже закончилась. На Японию сбросили две Атомные бомбы, то же война закончилась. И всюду как, где США побывает. А вот теперь и у нас. Считай война закончилась и опять! Надо хоть этих тварей отучить уничтожать  достояние стран, куда они приносят войны. Не хотите пару бомб сбросить на США? Пусть гниды почувствуют боль народа, куда эти мрази лезут.Украинцев так запугали русскими, что те бояться возвращаться на Родину, оставляют всё этим гнидам, а сами в рабство&quot;. А самое СТРАШНОЕ-ВИНЯТ РОССИЮ!Это не мы к ним пришли, а они к нам.Где война идёт? На территории Бывшей Российской Империи.
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12 час.

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