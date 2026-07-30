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В Барнауле стадион "Полимера" планируют сделать площадкой для всероссийских матчей

В Барнауле стадион "Полимера" планируют сделать площадкой для всероссийских матчей

На обновление объекта уже выделили более 61 млн рублей Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с представителями Российского футбольного союза и другими спортивными руководителями, сообщает барнаульская мэрия.

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